لبنان يوقف قياديا سابقا في مليشيا تعاملت مع إسرائيل

2019/09/13 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات اللبنانية الخميس قياديا سابقا في ما كان يعرف بـ”جيش لبنان الجنوبي”، وهو مليشيا مسلحة كانت تتعامل مع الجيش الإسرائيلي في

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