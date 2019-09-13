صفقة عسكرية سعودية إسبانية تربك حسابات لوبيات أوروبية

2019/09/13 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – نجحت المملكة العربية السعودية في إبرام عقد دفاعي ضخم مع شركة نافانتيا الإسبانبة يتمثل في دمج أنظمة الشركة الإسبانية لإدارة

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