"صانع النجوم" سيمون أسمر يغادر العالم

2019/09/13 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "صانع النجوم" سيمون أسمر يغادر العالمبيروت – توفّي المخرج التلفزيوني اللبناني سيمون أسمر في أحد مستشفيات بيروت، عن سن تناهز الـ76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، طاويا صفحة غنية من تاريخ التلفزيون في لبنان والعالم العربي ساهم خلالها في إطلاق عدد كبير من المغنّين والمذيعين.وأطلق على أسمر لقب “صانع النجوم”، إذ شكّل برنامجه التلفزيوني الطليعي “ستوديو الفن” منذ سبعينات القرن العشرين منصة انطلاق للكثير من الفنانين وأصحاب المواهب ممن أصبحوا نجوما على مستوى لبنان والعالم العربي.وأدار أسمر أعمال عدد من هؤلاء وسواهم من النجوم.وشهد برنامج “ستوديو الفن” انطلاقة العشرات من الفنانين الذين باتوا من أهم نجوم الغناء العرب في العقود الماضية، من أمثال ماجدة الرومي ووليد توفيق وراغب علامة وعاصي الحلاني ونوال الزغبي وإليسا ووائل كفوري والكثير غيرهم.وكان أسمر بدأ مشواره في الإخراج التلفزيوني في منتصف الستينات عبر التلفزيون اللبناني الرسمي، ومن البرامج التي وقّعها آنذاك “بيروت في الليل” مع المقدم المصري حسن المليجي و”ماما عفاف” و”عندي مشكلة”.وكانت له تجربة قصيرة كذلك في إخراج المسلسلات مع 13 حلقة لعمل من بطولة الفنان حسن علاء الدين (شوشو).وفي مرحلة لاحقة، تميّز أسمر ببرامج الألعاب والمسابقات الترفيهية ومنها “افتح يا سمسم”، و”ليلة حظ” و”الأول على أل.بي.سي” الذي قدمه الراحل رياض شرارة وغيرها.لكن أسمر، الذي نال جوائز عدة في لبنان وخارجه، انتقل في العام 2013 من قمة الشهرة إلى تجربة السجن الصعبة، إذ أمضى عشرة أشهر وراء القضبان بعد اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد.وبعد أن خرج أسمر من السجن، عاد إلى الشاشة الصغيرة قبل عامين، ولكن أمام الكاميرا كعضو لجنة التحكيم في برنامج “ديو المشاهير”.وعبّر فنانون وإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل أسمر الذي أدخل في 28 أغسطس الماضي إلى مستشفى رزق في بيروت بعدما تأزم وضعه الصحي وبقي في المستشفى حتى وفاته .

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