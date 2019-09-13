2019/09/13 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلسل "حارس القدس" جديد أمل عرفةكشفت الممثلة السورية أمل عرفة عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام أنها ستشارك في مسلسل "حارس القدس"، الذي يروي السيرة الذاتية للمطران السوري الراحل هيلاريون كابوتشي، وتأتي مشاركة أمل فيه بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق اعتزالها.

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