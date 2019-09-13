2019/09/13 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو كلل: تصريح وزير الكهرباء خطير جداًعد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض، بليغ ابو كلل، تصريح وزير الكهرباء لؤي الخطيب عن واقع الطاقة في العراق بـ"الخطير جداً".وكتب أبو كلل في تغريدة له على تويتر: "لقد مر تصريح وزير الكهرباء قبل يومين حول الإستثمار في قطاع الكهرباء من دون أية وقفة! في حين أن ما قاله خطير جداً".وأضاف "سنكتب عنه قريباً بما يدل على أن الوزارة لن تحقق الغاية!".وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب قال إن إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.ولا يزال العراق يعاني من نقص في الكهرباء، وصرف نحو 45 مليار دولار بعد 2003 دون تحسنها بالشكل المطلوب بسبب الهدر والفساد المستشري وسوء التخطيط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو كلل: تصريح وزير الكهرباء خطير جداً) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو كلل: تصريح وزير الكهرباء خطير جداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).