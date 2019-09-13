بارزاني يحدد أولويات “ضرورية” لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

2019/09/13 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس إقليم كوردستان ووزير التخطيط العراقي الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق المزمع إجراؤه في السنة المقبلة 2020.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أن “رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أكد على استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى العراق وإقليم كوردستان، وعد تشجيع وتمهيد السبل وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة في العراق وإقليم كوردستان، من الأولويات الضرورية.”

وأضاف البيان أن “بارزاني أشار خلال لقاء له اليوم الخميس مع وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، إلى أن نمو وتقدم الاقتصاد في العراق وإقليم كوردستان والمستقبل الأفضل للوضع الاقتصادي للبلد، بحاجة إلى سياسة وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة واتخاذ خطوات أكثر فاعلية”.

وتابع أن “رئيس إقليم كوردستان ووزير التخطيط العراقي بحثا أيضاً الخطوات والاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والأطراف الدولية في هذه العملية”.

ونوه البيان إلى أن “الجانبين بحثا مسألة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المقبلة، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب الإرهاب، خاصة محافظة نينوى، والخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا الاتجاه”.

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