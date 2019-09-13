أمير الكويت يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية مطمئنة

2019/09/13 | 07:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةغادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مستشفى بالولايات المتحدة عقب إجرائه فحوصا طبية ناجحة فيه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن وزير الديوان الأميري قوله: “سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوص طبية تكللت بالنجاح وكانت مطمئنة”.

وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.

يذكر hن الرئيس الأمريكي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في سبتمبر 2018 وكذلك في سبتمبر 2017.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات الأمريكية، الأحد الماضي، لاستكمال الفحوص الطبية.

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