2019/09/13 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لن يختار وزير الخارجية مايك بومبيو، كمستشار للأمن القومي بدلاً عن جون بولتون.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، ان "بومبيو أعجبته فكرة شخص آخر كمستشار للأمن القومي"، ولم يوضح ترامب ما إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية انتقال بومبيو إلى البيت الأبيض أو عن الجمع بين الوظيفتين، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأضاف "هناك 15 مرشحا إضافيا.



الكل يريد أن يكون في هذا المنصب، كما تعلمون".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت سابق، إقالة مستشار الأمن القومي، جون بولتون، مشيرا إلى أنه سيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون.



كما فعل آخرون في الإدارة"، وبناء على ذلك طلب ترامب من بولتون تقديم استقالته.

وكانت الخلافات بين ترامب وبولتون قد بدأت تظهر للعلن في أواخر آب الماضي، عندما كان يستعد كبار مساعدي الرئيس لعقد اجتماع بشأن مستقبل أفغانستان، لم يكن بولتون مدرجا في قائمة مدعويه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يرفض تعيين بومبيو مستشارا للأمن القومي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يرفض تعيين بومبيو مستشارا للأمن القومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).