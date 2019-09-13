منذر خدام - الحلقة الثالثة..حلم التغيير للدولة والسلطة في سورية

2019/09/13 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام (الحلقة الثالثة)حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة المحققةالفصل الأول4-تحديات الحداثة في سوريةلقد انشغلت الأوساط الثقافية والسياسية السورية لفترة طويلة، قبل تفجر الأزمة الراهنة، بهموم ثقافية وسياسية عديدة ومختلفة كانت قضية بناء مجتمع سوري حداثي في القلب منها.لهذا الغرض كانت تعقد الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات الأكاديمية تشارك فيها نخب من المثقفين والأكاديميين العرب،......

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