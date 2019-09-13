ابراهيم الجندي - 14- الايمان بالرسول .. كفر بالله !!

2019/09/13 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الرابعة عشرة : النساء 131- 140(131) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا 1- المعني : أن الله يملك خزائن السماء و الارض ، وأوصي الذين أوتوا كتب التوراة والإنجي......

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