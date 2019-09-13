2019/09/13 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف قيادي سابق في حزب سليم الجبوري التجمع المدني للإصلاح” “عمل”، امس الخميس، عن اجتماع مرتقب للهيئة العامة للحزب بكامل اعضائها لمناقشة التحالفات المقبلة عقب الاعلان عن الانفصال عن الجبوري، نافيا انضمام الهيئة السياسية ونواب الحزب الستة الى حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال القيادي معتصم العبيدي ان “الهيئة السياسية بكامل اعضائها ستجتمع الاثنين المقبل للاعلان عن الخطوة المقبلة بعد اعلانها الانشقاق عن سليم الجبوري”.

واضاف ان “الهيئة مع النواب الستة التابعين للحزب سيعلون عن الخطوة المقبلة وكل الخيارات مطروحة وساء تشكيل حزب جديد او الاعلان عن التحالف مع بعض القوى الوطنية المتوافقة مع طروحات الحزب”.

واوضح العبيدي ان “الحديث عن انضمام النواب المنشقين وكذلك الهيئة العامة لحزب العمل لمحمد الحلبوسي عارية عن الصحة تماما كون ما يشغل الهيئة هو التوافق السياسي مع جميع الاطراف والوقوف على مسافة وحدة قبل الانضمام الى اي حزب “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الانشقاق من الجبوري ..العبيدي:تجمعنا لن ينضم الى الحلبوسي ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الانشقاق من الجبوري ..العبيدي:تجمعنا لن ينضم الى الحلبوسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).