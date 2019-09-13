واشنطن: فرنسا لا تستطيع إقراض إيران 15 مليار دولار دون موافقتنا

2019/09/13 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الجمعة، بأن فرنسا لن يكون بوسعها منح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار دون موافقة الولايات المتحدة.

وقال منوشين في مؤتمر صحفي بواشنطن "نحن نقوم في حملة الضغوط القصوى على إيران، وفرنسا تدرك أنها لن تكون قادرة على منح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار دون موافقتنا"، بحسب وسائل اعلام امريكية.

وتحاول دولاً أوروبية على رأسها فرنسا التوسط بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي عبر مبادرات سياسية واقتصادية.

واقترحت فرنسا مبادرة لتقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي لكن الإدارة الأمريكية استبعدت أي إعفاء من العقوبات المفروضة بل فرضت عقوبات جديدة على شبكة للنفط الإيراني.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على ايران.

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