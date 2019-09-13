الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة جوية جنوبي البلاد

2019/09/13 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير الليبي خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحلق فوق قاعدة الجفرة الجوية الواقعة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في إشعار مقتضب على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، قائلاً "اسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الجفرة".

وقاعدة الجفرة الواقعة في مدينة الجفرة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية تُعد ثاني أهم قاعدة جويَة في البلاد، وقد تعرَضت القاعدة للقصف وشهدت بعض الاشتباكات في جوارها خلال الصراع الليبي عام 2011.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

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