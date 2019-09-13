أمير الكويت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته

2019/09/13 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استكمال الفحوصات الطبية.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت "غادر المستشفى بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد الوزير أن النتائج كانت مطمئنة.

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن الأحد الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس.

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