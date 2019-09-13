حكمت الحاج - علامات، فصلية ثقافية مستقلة تصدر في الموصل وتود أن تخاطب العالم

2019/09/13 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج أمامي العدد التاسع من "علامات" الفصلية الثقافية متضمنة دراستي بعنوان "رواية ما بعد الحداثة: أمام المرآة وخلفها" وهي مخصصة للحديث عن رواية "المرآة والقطار" لمؤلفها الشاعر العراقي عبد القادر الجنابي، صحبة مواد أخرى عالية الأهمية لكتاب أجلاء عراقيين وعربا وأجانب، يزخر بها العدد الأخير من هذه المجلة الطموح والمتشوفة الى آفاق أرحب.صدرت مجلة علامات بشكل ألكتروني أول الأمر.وبعد انتهاء مرحلة التهجير ......

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