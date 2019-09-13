عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج14

2019/09/13 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لم يكن من عادة السيد سليلة أن تتأخر عن صباحات المعبد منذ أن هادت الحياة له بوجود السيد داريو، لكن مما يبدو أن ‘حساس الناس بأن المطر سينهمر بين لحظة وأخرى قد يكون هو المانع الفعلي لها، العمال والعاملات الذين أخترهم الحكيم المعلم لمهمة تنظيف وعزل مكونات العشبة البرية، أكملوا المهمة بنجاح وبدأوا بصناعة الدواء تحت أشراف طبيب الحاكم، الذي لم يعد كذلك منذ أن أصدر ذيلام أمرا بأن يكون له مقر دائم يعالج به......

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