عدد قتلى انفجار بمدينة كوردية يرتفع إلى سبعة

2019/09/13 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مكتب حاكم إقليم ديار بكر بجنوب شرق تركيا ذات الاغلبية الكوردية إن عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة وقع بالإقليم مساء الخميس أثناء مرور مركبة تقل قرويين ارتفع إلى سبعة قتلى وبلغ عدد المصابين عشرة.وأضاف المكتب في بيان أن مسلحين من حزب العمال الكوردستاني هم الذين زرعوا العبوة الناسفة على ما يبدو.

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