بالوثيقـة ... مجلس الوزراء يخول عبدالمهدي صلاحية تمديد خدمة الدرجات الخاصة

2019/09/13 | 08:59

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العهد نيوز – بغداد

قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاخيرة التي عقدها الاثنين الماضي ، تخويل رئيسه عادل عبدالمهدي صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة لمن

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