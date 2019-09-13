روسيا تأمل من أمريكا مراجعة نهجها الهدام بشأن التسلح

2019/09/13 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أمله بأن تعيد الولايات المتحدة النظر في نهجها في مجال الحد التسلح، مؤكدا أن بلاده منفتحة للحوار مع واشنطن في هذا المجال.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة "ترود" الروسية "اتخذت واشنطن نهجا متعمدا نحو التدمير المنهجي لبنية الاستقرار الاستراتيجي من أجل ضمان الحرية الكاملة في المجال العسكري.



انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى هو أكبر مثال على ذلك".

وأضاف "نحث زملاءنا الأمريكيين على ألا ينسوا الدور الخاص المشترك لبلدينا في الحفاظ على الأمن العالمي.



نأمل أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة نهجها الهدام وأن تتحلى بالمسؤولية.



نظل منفتحون على إجراء حوار بناء مع واشنطن حول جميع قضايا الحد من التسلح".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كلف الجمعة 23 آب الماضي، وزارتي الدفاع والخارجية، تحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأمريكية على روسيا.

وفي الثاني من آب، تم إنهاء العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب واشنطن الأحادي الجانب مطلع هذا العام، متهمة روسيا بانتهاكها على المدى الطويل.



موسكو نفت من جانبها جميع الاتهامات.



وردا على ذلك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوائل شهر حزيران الماضي، قانون تعليق العمل بالاتفاقية.

وأعلن البنتاغون بأنه في 19 آب، تم اختبار صاروخ كروز أرضي غير نووي، كانت تحظره في السابق معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وأصاب الصاروخ الهدف على بعد أكثر من 500 كيلومتر.

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