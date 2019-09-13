دواء مرض مزمن يعالج تلف الدماغ عند النساء فقط

2019/09/13 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن دواء السكري قد يكون قادرا على إصلاح تلف الدماغ، ولكن لدى النساء فقط.

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