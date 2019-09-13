الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد منطقة القطب الشمالي

2019/09/13 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين 3 أقمار صناعية، بما في ذلك قمر صناعي صغير يسمى BNU-1 لرصد منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي.

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