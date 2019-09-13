2019/09/13 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عملية استباقية لقطع طرق امداد داعش شمال جلولاء

نفذت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالى، عملية استباقية لقطع

طرق امداد تنظيم داعش الإرهابي شمالي جلولاء.

واوضح الحشد في بيان له ان قوة من اللواء العشرين في الحشد الشعبي

نفذت عملية استباقية لتعقب فلول داعش والقضاء على طرق امدادهم في

قرى "ام الحنطة" و"الإصلاح" و"تل حميد" المحاذية لنهر ديالى ، مضيفا

أنه تم تفتيش تلك المناطق التي تمتاز بكثافة الاشجار وتأمينها ودون

تسجيل اي خسائر في صفوف القوات المنفذة للعملية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية استباقية لقطع طرق امداد داعش شمال جلولاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية استباقية لقطع طرق امداد داعش شمال جلولاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).