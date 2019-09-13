2019/09/13 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس الايام المقبلة ..



الحرارة متقلبة

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام

الأربعة المقبلة ويكون مضطرباً ودرجات الحرارة متقلبة.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى،

مشمساً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية مشمساً

ولا تغير بدرجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية، مشمساً ودرجات

الحرارة ترتفع قليلاً" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى بمدينة

بغداد ستكون بمعدل 41 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون مشمساً في الوسط مع ارتفاع

الحرارة بضع درجات، وفي الشمال طثس غائم جزئياً والحرارة ترتفع بضع

درجات، وفي الجنوب مشمساً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأشار البيان الى، ان "طقس يوم الأثنين المقبل سيكون مشمساً في

الوسط والشمال والحرارة تنخفض بضع درجات، وفي الجنوب مشمساً ولا

تغير في درجات الحرارة".

أما طقس الثلاثاء المقبل، "فيكون في الوسط غائم جزئياً ولا تيغر في

درجات الحرارة وفي الشمال مشمساً مع بعض الغيم ولا تغير في درجات

الحرارة، وفي الجنوب غائم جزئياً وفي بعض الأماكن غائماً ولا تغير

في درجات الحرارة".

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