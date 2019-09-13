2019/09/13 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستميط اللثام عن اسم شخص يسعى لمعرفته أناس يقاضون حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهجمات 11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة ستكشف هوية شخصية سعودية يشتبه بتورطها باعتداءات 11 ايلول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة ستكشف هوية شخصية سعودية يشتبه بتورطها باعتداءات 11 ايلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).