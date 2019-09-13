2019/09/13 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

لا يؤدي تناول الكثير من الملح إلى احتباس السوائل في جسم الإنسان فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى زيادة ضغط الدم، وزيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على طريقة التخلص من الملح في النظام الغذائي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على طريقة التخلص من الملح في النظام الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).