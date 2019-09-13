زوج أفاعي يقتل امرأة لقضاء (ليلة حمراء) في سريرها

2019/09/13 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دفعت امرأة هندية حياتها ثمناً لمقاطعتها دون قصد، عملية تزواج بين ثعبانين اختارا قضاء ليلة حمراء على سرير المرأة المسكينة، الذي على ما يبدو جذبت ألوان ملاءته هذا الزوج الرومانسي.

وبحسب صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية باللغة الإنكليزية، فإن الحادث قد وقع يوم الأربعاء الماضي، في قرية ريانف بمنطقة جوراخبور في ولاية أتر برديش الهندية.

وبينت الصحيفة أن المرأة الضحية "جيتا"، كانت تتحدث عبر الهاتف مع زوجها "جاي سينغ ياداف" الذي يعمل في تايلاند، وخلال تجوالها في المنزل دخلت إلى غرفة نومها وجلست على حافة السرير الذي كانت تغطيه ملاءة مزخرفة بالعديد من الألوان موهت على وجود زوج الأفاعي.

وما أن جلست المرأة على السرير حتى لدغها أحد الثعبانين مما أدى إلى فقدانها الوعي، وذلك قبل أن تفارق الحياة خلال محاولة أهلها إسعافها إلى أقرب مستشفى، ليعودوا إلى المنزل مع الجيران ويجدوا زوج الثعابين ما زال على السرير.

ويرجح خبراء بيطريون إن زوج الأفاعي كانا يتزواجان عندما جلست المرأة عليهما، بحسب الصحيفة.

ويبدو أن زوج الثعابين جذبه السرير ليتزاوج فوقه دون بقية أثاث وأجزاء المنزل، والغريب في الأمر أن زوج الأفاعي المرهف الحس هذا لم يغادر السرير عندما عاد أفراد الأسرة والجيران، فربما بذلا جهداً كبيراً خارت له قواهما، أو لعلهما فضلاً الاستئثار بسرير المرأة بعدما اطمأنا للقضاء على حياتها، لكن ليلتهما الحمراء انتهت هي الأخرى باللون الأحمر حيث قام أهل المرأة والجيران بقتلهما في عش زوجيتهما المغتصب.

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