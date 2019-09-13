2019/09/13 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تخصيصها مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يساعد في القبض على ثلاثة من قياديي جماعة “حراس الدين” المتشددة، في سوريا.ونشر حساب مكتب مكافحة الإرهاب التابع للوزارة تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “اليوم أعلن أن الولايات المتحدة ستمنح مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافأة خمسة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء القادة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافأة خمسة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء القادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).