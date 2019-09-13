السويدية ثونبرج تبهر العالم بحصولها على جائزة أكبر مفكري العالم ولم يبلغ عمرها 17 عاما

2019/09/13 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت السويدية غريتا ثونبرج، على جائزة أكبر مفكري العالم في مجال المناخ.وقالت صفحة السويد باللغة العربية، ان “غريتا ثونبرج في عمر السادسة عشر وحصلت على لقب أكبر مفكري العالم لعام ٢٠١٩، الناشطة السويدية في مجال المناخ حيث حصدت المركز الثامن في استقصاء قامت به مجلة بروسبكت Prospect البريطانية لاختيار العشر مفكرين […]

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