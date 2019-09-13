جامعتان عراقيتان تدخلان تصنيفاً عالمياً

2019/09/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل الاسرة

الاكاديمية في جامعتي بغداد والتكنولوجية لدخولهما في تصنيف التايمز

البريطاني العالمي.

وأشاد السهيل في بيان للوزارة "بالجهود الحثيثة والمتميزة المبذولة

من قبل الجامعتين وحرصهما على تحسين جودة الاداء في العملية

التعليمية والتي أهلتهم لدخول هذا التصنيف العالمي المرموق".

وبذات الوقت حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي "باقي الجامعات

العراقية على بذل المزيد من الجهود العلمية والبحثية، كي تحذو حذو

هاتين الجامعتين وتحسين جودة الاداء والارتقاء بمستوى العملية

التعليمية لديها عن طريق تطبيق واعتماد المعايير المعتمدة محليا

وعالميا بغية إحرازها مراتب متقدمة في التصانيف العالمية الرصينة في

القريب".

هذا وقد دخلت جامعة بغداد تصنيف التايمز البريطاني لافضل الجامعات

العالمية بإصداره السادس عشر للعام 2020 وللعام الثاني على التوالي،

بمرتبة (801 ـــــ 1000) من أصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف،

وبإشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة، وبزيادة 138 جامعة

مقارنة بالعام الماضي، فيما دخلت الجامعة التكنولوجية هذا التصنيف

العالمي هذا العام.

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