ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 13

2019/09/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي القرآن محاولة لقراءة مغايرة 13ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infoتكملة الآية (2) من سورة البقرةأما الصفة الثانية للمتقين المعنيين بالاهتداء أو قابلية الاهتداء بهذا الكتاب الموسوم بالقرآن، فهي أنهم يقيمون الصلاة، ومن غير شك إن الصلاة، إذا أديت حق أدائها، كممارسة رمزية، من شأنها أن تؤكد علاقة المصلي بالله، أي بالمطلق، وهذا ......

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