كاظم حبيب - هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟ (الحلقة الثانية)

2019/09/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب أسعى في هذه الحلقة إلى طرح رأيي الشخصي بشأن بعض مشكلات قوى التيار الديمقراطي العراقي، من خلال الإجابة عن الأسئلة التي وجهها الزميل الدكتور قاسم حسين صالح.1) هل هو الشعور بالإحباط واشاعة ثقافة التيئيس من كتاب تقدميين ومن واقع حال العراق الان..هو الذي اوصل الصديق نبيل لهذا القرار..؟إن التخلي عن السياسة ورفع قبعة الاستسلام أمام واقع معين يعتبر من العمليات الإنسانية المعقدة والمديدة الت......

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