2019/09/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان هناك توجه داخل البرلمان للتصويت على قانون اخراج القوات الاميركية من العراق مع بداية الفصل التشريعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: توجه داخل البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: توجه داخل البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).