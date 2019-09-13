واشنطن تفرض عقوبات على 15 شركة ورجل اعمال في تركيا

2019/09/13 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 15 شركة ورجل أعمال في تركيا قالت إنهم “متورطون” بدعم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، بالاضافة الى تنظيم “داعش” الارهابي.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تصنيف شركات وأفراد في إسطنبول وإزمير، بعدما ثبت تحويلهم ملايين الدولارات إلى “حماس وحزب الله“، بأموال بعضها من ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة

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