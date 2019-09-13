السعودية تجد بديلا سياحيا

2019/09/13 | 10:02

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بغداد:سومر نيوز

كشف بندر المهنا الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس" السعودية،عن درس تسيير رحلات إلى مدينة لارنكا القبرصية...

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