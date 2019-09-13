نائب: البرلمان سيناقش ملف الوجود الاميركي في العراق مع بداية جلساته

2019/09/13 | 10:02

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بغداد:سومرنيوز

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، ان هناك توجه داخل البرلمان للتصويت على قانون اخراج القوات الام...

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