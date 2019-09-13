وزير الخارجية يصل الى الجزائر في زيارة رسمية

2019/09/13 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، إلى الجزائر في زيارة رسمية.





وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “كان في استقبال الوزير الحكيم نظيره الجزائري صبري بوقادوم”.





وأوضح، انه “سيبحث الجانبان الملفات الثنائيّة المهمة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك”.





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