السامرائي يتحدث عن فشل الهجمات المسيرة وإمكانية عودة داعش

2019/09/13 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تحدث الخبير العسكري وفيق السامرائي، اليوم الجمعة، عن فشل الهجمات بالطائرات المسيرة على مخازن عتاد الحشد الشعبي، فيما لفت إلى تحذيرات الاميركان من عودة تنظيم داعش للواجهة.

وقال وفيق السامرائي، على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “هجمات المسيّرات على مخازن عتاد الحشد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهداف ترتقي إلى مستوى تداعيات إثارة روح العداء مع العراق، وكل الذي دُمِرَ من عتاد يمكن تعويضه بسهولة وبكلف مالية بسيطة، ومثل هذا الفشل لا يعني التخلي عن الأهداف الكبيرة.



لذلك، العراقيون الآن متحسبون جدا لهجمات نوعية خطيرة تستهدف قيادات ميدانية لها ثقل سياسي، ويفترض فشل المخططات التالية، فالعراق ليس كغيره”.

ولفت السامرائي، إلى “ظهور نشاطات لداعش منها هجمات في مكحول وصدها من قبل قوات الحشد”، متسائلاً “لماذا في مكحول (جنوب خط الموصل ـ أربيل)؟ ومن أين يأتيهم المدد؟ هذا نتناوله لاحقا في حالة التكرار، كي لا يقال إن هذه من شكوك نظرية المؤامرة”.

وأضاف، أن “ضبط مئات الأحزمة الناسفة الجديدة في الانبار، هو درس يجعل وزارة الدفاع فخورة بقرارها اختيار قائد عمليات جديد شجاع، أبعده فاشل سابق قبل أن يقال، هو اللواء الركن ناصر الغنام، طبعا بالتعاون مع مفاصل مهمة وشجاعة”.

وتابع الخبير العسكري، أن “مسؤولين أميركيين نسب إليهم أكثر من مرة تحذيرهم من احتمالات عودة داعش، وجرت الإشارة إلى احتمال استغلال الدواعش للنازحين وهي إشارة تتطلب التوقف عند الغرض منها”، مبيناً أن “التقييم الأميركي كثيرا ما يأتي مضطربا وهو ما لوحظ في عمليات تحرير الموصل والمدة المطلوبة لدحر الدواعش، وطبقا لتجارب عقود مضت فليس كل ما يقوله الأميركيون مؤامرة، فأحيانا يعكس خللا في قدرة التحليل مايتطلب اعتماد العراقيين على قدراتهم الذاتية أولا في قراءة المستقبل والاحتمالات”.

وأكد أن “داعش هزمت عسكريا ولا عودة لها، لكن محاولاتها للإخلال بالأمن لا تزال مستمرة وضبط الأحزمة وهجمات مكحول وتفجيرات بأماكن مختلفة وإن كانت قليلة مؤشرات لمحاولاتها ما يتطلب نشاطات على غرار النشاطات الأخيرة في البحث والمتابعة”.

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