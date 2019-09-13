عجز الميزانية الأمريكية يسجل مستويات تاريخية

2019/09/13 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

أظهرت بيانات، أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 200 مليار دولار في آب الماضي، ليتخطى إجمالي العجز في الـ11 شهرا المنقضية من السنة المالية 2019 حاجز تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الإنفاق في الشهر الماضي بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره 1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها نسبة 4% مقارنة مع آب 2018.

وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار، مقارنة مع عجز قدره 898 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وكان محللون قد توقعوا عجزا قدره 195 مليار دولار لشهر أغسطس، فيما أظهرت الأرقام عجزا قدره 200 مليار دولار.

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