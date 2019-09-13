رئيس الأركان الإيراني: قدراتنا الصاروخية مكرسة للدفاع عن النفس

2019/09/13 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، القدرات الصاروخية الإيرانية بأنها إجراء دفاعي وردعي في مواجهة التهديدات المستمرة التي تواجهها بلاده.وقال اللواء باقري، أمس الخميس، في كلمة ألقاها في جامعة الدفاع العليا في الصين: “نحن ومن خلال الاعتماد على طاقاتنا الوطنية وعبر تقييمنا للتهديدات المحدقة بالمنطقة، واصلنا وسنواصل

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