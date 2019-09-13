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شاهد بالفيديو.. تنصل تركي عن التوقيع على اتفاقية تنظيم الاطلاقات المائية مع العراق


شاهد بالفيديو.. تنصل تركي عن التوقيع على اتفاقية تنظيم الاطلاقات المائية مع العراق
2019/09/13 | 10:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 114r2tqYMUE

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