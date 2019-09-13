2019/09/13 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحولت فرحة زوجين بطفلهما الجديد، الذي جاء بعد محاولات مضنية، إلى مشاعر غضب وفزع، وذلك بعد أن تبين مع مرور الوقت أنهما رزقا بطفل آسيوي الملامح بالرغم من أنهما قوقازيان، نتيجة خطأ ارتكبته العيادة التي لجآ إليها ليحققا حلم الإنجاب.ورفع درو واسيليوسكي وزوجته السابقة كريستينا كويديريتش دعوى ضد أحد العيادات المتخصصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خطأ غريب..



زوجان أبيضان ينجبان طفلا آسيويا وكالة خطوة برس.

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