الاطاحة بتاجريّ مخدرات في المثنى

2019/09/13 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام في المثنى،اليوم الجمعة، القبض على شخصين اثنين يقومان بمتاجرة الحبوب المخدرة في السماوة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز شعبة أجرام الصوب الصغير وبعد ورود معلومات دقيقة وكافية عن وجود شخصين يقومان بمتاجرة الحبوب المخدرة في داخل المدينة في إحدى المناطق السكنية، تم تكثيف الجهد الاستخباري عليهم والاماكن التي يتواجدون فيها".

وأضافت أن "المفارز نصبت كمين محكم وبعد المتابعة تم القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وتم ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد".

ولفتت إلى أنه "تم تدوين اقوالهم قضائيا وقد اعترفوا بجريمتهم، وتم توقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية واحالتهما إلى المحاكم المختصة لينالا جزاءهم العادل".

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