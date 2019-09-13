تجنبي الوقوع في هذه الأخطاء.. لتبقي ملكة في عالم الأناقة!

2019/09/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت خبيرة الموضة البريطانية، سوزي هاسلر، عن قائمة بأبرز الأخطاء التي تقع بها النساء فيما يخص خزائن ملابسهن، بما يؤثر سلبًا على إطلالاتهن في نهاية المطاف، إلى جانب فقدانهن جزءًا معتبرًا من أموالهن دون أن يستفدن منها كما ينبغي.ةوحددت هاسلر هذه الأخطاء وفقًا لما يلي: – شراء نوعية الملابس التي تباع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجنبي الوقوع في هذه الأخطاء..



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