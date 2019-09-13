2019/09/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، ضبط شخصين متلبسين بحيازة مئات الحبوب المخدرة في محافظة بابل.

وذكر بيان لمفتشية الداخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفرزة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة بابل وقسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، ضبطت شخصين اثنين متلبسين بحيازة مئات الحبوب المخدرة بغرض الاتجار بها”.

وأوضح، ان “العملية جاءت وفق معلومات مصادر مفتشية الداخلية الخاصة”، مبينا ان “المفرزة الضابطة نظمت محضر ضبط بالمخدرات التي كانت من ثلاثة أنواع بما فيها مادة الكريستال المخدرة الخطيرة”.

وأشار البيان، الى “تدوين إفادة المتهمين واعترافهما بجريمتهما وتصديقها لدى قاضي التحقيق المختص، وتسليمهما إلى قسم مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وعرضهما على القضاء”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط متلبسين بحيازة مئات الحبوب المخدرة في بابل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط متلبسين بحيازة مئات الحبوب المخدرة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).