إصابة عنصرين من الجيش بنيران قناص شمالي بغداد

2019/09/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصيب عنصرين من الجيش العراقي، بنيران قناص استهدف نقطة تفتيش شمالي بغداد.

وذكر مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “نقطة تفتيش للجيش العراقي تعرضت لاطلاق نار من قناص ضمن منطقة الطارمية شمالي بغداد، مساء الخميس، ما اسفر عن اصابة جنديين بجروح خطيرة”.

وأشار الى ان “القوات الامنية والجيش العراقي شددت من اجراءاتها، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج”.

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