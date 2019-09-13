أبل تواجه ردود فعل ضعيفة على أجهزتها الجديدة من

2019/09/13 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ويبدو أن السعر المخفض والميزات الجديدة ضمن سلسلة هواتف آي فون 11 التي تم إطلاقها حديثًا في الصين لا تكفي شركة أبل للفوز بالعملاء في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، والمزدحم بأجهزة منافسة أرخص ومليئة بالميزات.

ويحتوي (iPhone 11) على كاميرتين خلفيتين، بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية والجيل التالي من رقاقات المعالجة (A13)، وتبدأ الأسعار من 699 دولاراً، أي أقل من سعر آيفون الجديد في العام الماضي، والذي بدأ بسعر 749 دولاراً.

بينما يتضمن هاتف (iPhone 11 Pro) الأغلى ثلاث كاميرات خلفية، ويبدأ بسعر 999 دولاراً، في حين يبدأ سعر هاتف (iPhone 11 Pro Max) من 1099 دولاراً.

وكما كان متوقعًا، فإن الهواتف الجديدة لا تدعم شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها متأخرة عن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس التي صدرت من شركات هواوي وسامسونج وفيفو.

وانخفضت الحصة السوقية لشركة آبل في الصين خلال الربع الثاني بنسبة 5.8% بالمقارنة مع نسبة 6.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث كاناليس Canalys.

وقال شاه: تفتقر هواتف آي فون الجديدة لدعم شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين الصينيين، وتوقع أن تبيع أبل ما بين 30 و 35 مليون آيفون في الصين هذا العام، مما يشكل انخفاضاً عن رقم 63 مليون هاتف المباعة في عام 2015.

انتهى .



ا.ع

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