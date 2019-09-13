النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي رغم آمال بشأن التجارة

2019/09/13 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت العقود الآجلة للنفط ،الجمعة، في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوع

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