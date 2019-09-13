خلية المتابعة توضح الامتيازات لمن يطلب الإحالة للتقاعد والعقد

2019/09/13 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية المتابعة التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، أن المجلس اصدر في جلسته الأخيرة مقررات تتضمن منح الموظفين امتيازات وفق ضوابط معينة لمن يرغب بالاحالة الى التقاعد قبل السن القانوني او التوجه لصفة العقد بدلا عن

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