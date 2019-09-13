الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية للموظفين

2019/09/13 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة

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