الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ للعبوات الناسفة في ديالى

2019/09/13 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الجمعة، ضبط مخبأ للعبوات الناسفة في محافظة ديالى.

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